Верховний представник ЄС Могеріні відвідає Україну 16 грудня

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні 16 грудня відвідає Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила речник Могеріні Майя Косьянчич.

„В другій половині вівторка Могеріні поїде до Києва, де вона зустрінеться з президентом, представниками уряду, парламенту та громадянського суспільства”, - сказала вона.

За словами речниці, в ході візиту йтиметься про те, що саме „ЄС може зробити, щоб допомогти у вирішенні поточної кризи”, а також будуть обговорюватися необхідні реформи.

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Говорячи про можливий візит Могеріні до Москви, Косьянчич зазначила, що станом на сьогодні вона не може підтвердити дати. При цьому речниця нагадала, що верховний представник ЄС зустрічалася з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в рамках міністерської зустрічі ОБСЄ. „Ми чітко сказали, що ми очікуємо від Росії”, - підкреслила вона.

Говорячи про позицію Єврокомісії щодо рішення української влади призупинити фінансування окупованих терористами районів Донбасу, Косьянчич наголосила, що „важливо знайти вирішення кризи”. „Має бути продовжено виконання Мінських домовленостей з повною повагою до прав людини. ЄС буде робити все що може в гуманітарній сфері”, - сказала вона.

При цьому Косьянчич зазначила, що саме повне виконання Мінських домовленостей є „відправним пунктом для рішення для східної України”.