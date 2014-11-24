Завтра Могеріні проінформує Єврокомісію щодо ситуації в Україні

Засідання Єврокомісії, на порядок денного якого винесене це питання, відбудеться завтра, 25 листопада, у Страсбурзі, повідомила сьогодні в Брюсселі речник ЄК Міна Андрєєва.

„Віце-президент Могеріні поінформує Комісію щодо останнього розвитку подій в Україні та Росії. Порядок денний (засідання) почнеться з ініціативи щодо прозорості роботи Комісії. Якщо будуть ухвалені рішення, ми вас поінформуємо”, - сказала вона.

Засідання Єврокомісії в Страсбурзі відбувається у зв’язку з проведенням у Франції пленарної сесії Європейського парламенту, в якій також беруть участь і члени ЄК.

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