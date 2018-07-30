Якщо Вакарчук і Зеленський підуть на вибори президента, то передбачити результати буде складно - нардеп

Нардеп Сюмар вважає, що Вакарчук та Зеленський змінять політичну карту, бо можуть "отримати дуже серйозно від усіх, хто не визначився з вибором, а це 25%".

Нардеп Вікторія Сюмар вважає, що передбачити результати виборів президента України буде складно, якщо в них візьмуть участь співак Святослав Вакарчук та комік Володимир Зеленський.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді". "Якщо виходять Вакарчук і Зеленський, то передбачити результати виборів надзвичайно складно. Вони можуть отримати дуже серйозно від усіх, хто не визначився з вибором, а це 25%. Якщо люди невизначені щодо старих політиків, значить, вони чекають чогось нового. Я часто чую фрази, що ми дожилися до того, що співак, комік можуть бути кандидатами в президенти. Насправді це голосування не стільки за Вакарчука чи Зеленського. Це голосування з дулею в кишені старим політикам, які дістали", - заявила вона.

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На думку Сюмар, у них "величезні перетоки один між одним". "Але вони не збивають один одного, тому що один працює на ніші молодих прозахідних, а той на ніші просхідних і південних. І дійсно це могла б бути дуже сильна зв'язка на рівні стандарти нової політики проти старої політики, від якої всі втомилися. І це був би той конфлікт, якого суспільство потребує. Бо кожні вибори — це конфлікт влади й опозиції", - додала Сюмар.

Також нардеп вважає, що Зеленський буде брати участь у виборах. "Принаймні ця ніша молодого Сходу і Півдня залишається повністю пустою. На східному полі працює Бойко в категорії старих політиків. Рабінович намагається десь показати, що він якийсь новий, але я думаю, що вони між собою домовляться і буде концентрація в одного кандидата. Але от жоден з них не зайде в нішу молодих", - підсумувала Сюмар.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук обігнали нинішнього президента Петра Порошенка у рейтингу кандидатів на пост президента.