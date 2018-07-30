Грубе порушенням норм міжнародного права: МЗС України висловило протест через відвідання Медведєвим окупованого Криму

У міністерстві наголосили, що перебування Медведєва на території Криму є грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням Росією нормами міжнародного права.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною перебуванням прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва на території окупованого Криму 28-29 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

У цьому зв'язку сказано, що МЗС України "неодноразово наголошувало на неприпустимості неузгоджених з Україною перебувань російських посадових осіб на суверенній території нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

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Українські дипломати підкреслюють, що перебування Медведєва на території Криму є грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, зобов'язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)» A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, «Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)» A/Res/72/190 від 19 грудня 2017 року.

"Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах. Це визнається всією міжнародною спільнотою, яка вже неодноразово давала належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадження санкцій проти держави-окупанта", - наголосили дипломати.