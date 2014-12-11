Бойовики двічі порушили режим тиші в районі аеропорту Донецька

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. «Повідомляємо, що станом на 18.00 штабом АТО зафіксовано лише 2 випадки застосування зброї з боку НЗФ у районі аеропорту «Донецьк». У бік наших позицій терористи двічі випустили заряди з підствольних гранатометів ДП-25», - йдеться в повідомленні.

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Інших випадків порушення режиму «тиша» на всій протяжності фронту не зафіксовано, інформують в прес-центрі.

«Підрозділи сил АТО продовжують виконання завдань з утримання зайнятих рубежів і позицій: блокпостів, опорних пунктів, базових таборів і відновлення боєздатності підрозділів», - наголошується в повідомленні.