Бойовики зруйнували багато будинків в Авдіївці, місцеві звинувачують в обстрілах українську армію - Тимчук
08:31, 12 грудня 2014Суспільство
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В Авдіївці, внаслідок вогневих ударів і обстрілу з боку російсько-терористичних військ, відзначаються значні руйнування будівель в міській межі, включаючи житловий сектор і промислові підприємства.
Через обстріли зруйновано багато житлових будинків / УНІАН
Про це повідомляє "Інформаційний спротив".
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"Місцеве населення переконане, що удари наносяться українськими військами. У той час як об'єктивні дані результатів стрільби (включаючи напрямок траєкторії падіння снарядів) свідчать, що удари завдавалися артилерією російсько-терористичних військ", - йдеться в повідомленні.
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