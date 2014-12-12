Бойовики зруйнували багато будинків в Авдіївці, місцеві звинувачують в обстрілах українську армію - Тимчук

В Авдіївці, внаслідок вогневих ударів і обстрілу з боку російсько-терористичних військ, відзначаються значні руйнування будівель в міській межі, включаючи житловий сектор і промислові підприємства.

Про це повідомляє "Інформаційний спротив". Читайте такожПісля втрат у боях за аеропорт бойовики відійшли в північні райони Донецька - ІС "Місцеве населення переконане, що удари наносяться українськими військами. У той час як об'єктивні дані результатів стрільби (включаючи напрямок траєкторії падіння снарядів) свідчать, що удари завдавалися артилерією російсько-терористичних військ", - йдеться в повідомленні.

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