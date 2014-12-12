На командування штабу АТО відкрили понад півсотні справ за статтею «державна зрада»

Про це заявив глава спецслужби Валентин Наливайченко, передає прес-служба відомства.

"Нам вдалося протягом декількох місяців добитися, і це було головним для нас, щоб не було зрадників в штабі АТО", - сказав Наливайченко.

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Також Наливайченко повідомив, що за матеріалами підрозділів контррозвідки СБУ розпочато 235 кримінальних проваджень, в тому числі близько 50-ти за статтею "державна зрада".

За словами Наливайченка, сьогодні можна говорити про відсутність зрадництва в штабі АТО, але співробітники СБУ продовжують тримати ситуацію на контролі, перебуваючи "на передовій" у зоні АТО, попереджаючи спроби диверсій та терактів.