Наливайченко: сукупність злочинів скоєних РФ в Україні має підґрунтя для розгляду міжнародним трибуналом



Про це голова СБУ Валентин Наливайченко заявив сьогодні у прямому ефірі на 5-ому каналі.

«Сукупність злочинів, скоєних Росією в Україні дійсно тягне на міжнародний трибунал», - сказав Наливайченко.

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Торкаючись теми обміну полоненими між українською стороною та так званими ДНР та ЛНР Наливайченко наголосив: «що стосується готовності української сторони, вона ніколи не змінювалась, скільки та сторона зможе знайти (наших громадян та військовослужбовців, захоплених ними – УНІАН), ми готові обміняти за принципом всіх на всіх».

Відповідаючи на запитання, яке стосувалось вірогідності звільнення наших громадян, які утримуються на території Росії голова СБУ зазначив, що українська сторона наполягає і на тому, «щоб звільнити наших людей, які утримуються там».