Порошенко звинуватив Індію в гонитві за грошима через візит Аксьонова
11:34, 12 грудня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко заявив, що Індія вважає гроші важливіше цінностей, запрошуючи лідера кримських сепаратистів Сергія Аксьонова, і не відстоює "цивілізацію" проти агресії РФ.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
"Це не легка робота, щоб зберегти світ разом. Позиція Індії не допомагає, вона не рятує Аксьонова. Він - кримінальний злочинець, це дуже просто. У нього - кримінальне минуле, і без сумнівів, у нього - кримінальне майбутнє", - сказав Порошенко.
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Аксьонов прибув в Індію в супроводі російських дипломатів для зустрічі з індійськими бізнес-елітами. Після підписання угоди з бізнесменами, Аксьонов заявив журналістам, що його візит мав "приватний характер" і він не брав участі в офіційних церемоніях.
Він також заявив, що прибув в Індію "як член делегації, очолюваної президентом РФ Володимиром Путіним".
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