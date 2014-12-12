Порошенко звинуватив Індію в гонитві за грошима через візит Аксьонова

Про це повідомляє Reuters.

"Це не легка робота, щоб зберегти світ разом. Позиція Індії не допомагає, вона не рятує Аксьонова. Він - кримінальний злочинець, це дуже просто. У нього - кримінальне минуле, і без сумнівів, у нього - кримінальне майбутнє", - сказав Порошенко.

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Аксьонов прибув в Індію в супроводі російських дипломатів для зустрічі з індійськими бізнес-елітами. Після підписання угоди з бізнесменами, Аксьонов заявив журналістам, що його візит мав "приватний характер" і він не брав участі в офіційних церемоніях.

Він також заявив, що прибув в Індію "як член делегації, очолюваної президентом РФ Володимиром Путіним".