"Це втручання в справи України": в МЗС прокоментували намір Угорщини створити посаду міністра у справах Закарпаття

Після виклику до МЗС тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні угорська сторона до цього часу не дала своєї офіційної відповіді з цього питання.

Угорщина не інформувала Україну про намір створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну.

Про це речник МЗС України Мар'яна Беца заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

На питання, чи повідомила Угорщина українську сторону про намір створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну, дипломат відповіла: "Ні (не повідомляла)"

"Ми завжди виходили з того, що Угорщина завжди була, є і залишається не тільки нашим сусідом, але і нашим партнером - партнером як і в Європейському Союзі, так і у двосторонніх відносинах. І ось такі заяви, останні, особливо на фоні цих конструктивних і практичних кроків, поступок, які зробила Україна в контексті закону про освіту, а це я хочу нагадати і продовження перехідного періоду, і належна імплементація Венеціанських рекомендацій, і будуть внесені зміни у майбутній закон про загальну середню освіту, робота над яким вже ведеться, ми, в принципі, не розраховували, що будуть далі йти ці загострення з боку угорської сторони", - сказала Беца.

"Звичайно, це дуже прикро, але ми будемо працювати далі для того, щоб знайти взаємоприйнятні шляхи для виходу з цієї кризи", - додала вона.

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Також вона наголосила, що сам факт створення таких посад є прямим втручанням у внутрішні справи Української держави, тому що до сфери такого уповноваженого віднесена частина суверенної території України.

Беца поінформувала, що після виклику до МЗС тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні угорська сторона до цього часу не дала своєї офіційної відповіді з цього питання.

"Будемо чекати офіційного роз'яснення угорської сторони щодо зазначеної посади, функцій і обов'язків, які буде виконувати ця особа", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України висловило рішучий протест Угорщині у зв'язку з недружніми кроками Будапешта щодо України. Зокрема, до МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа. Українські дипломати закликали угорську сторону припинити дії, які негативно впливають на двосторонні відносини. Зокрема, наголошено на неприйнятності останніх заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та значною мірою відображають підходи країни-агресора. Нещодавно угорський прем'єр Орбан заявив, що не вірить в реалістичність устремлінь українців приєднатися до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

Угорському дипломату було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю.