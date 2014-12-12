Бойовики сьогодні п'ять разів обстріляли українських військових - штаб АТО

14:58, 12 грудня 2014
Політика
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Станом на 13.00 у зоні проведення АТО зафіксовано п’ять обстрілів, терористи вели вогонь з ПТУР-ів, мінометів та артилерії в районі населених пунктів Фрунзе, Щастя, Донецьке.

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

"Однак майданчиком для демаршу вони обрали район Маріуполя. Спочатку вони зчинили стрілянину в околицях населеного пункту Піщовик. До звичайної провокаційної стрільби українські військові давно звикли. Але, як з'ясувалося, це все було частиною завчасно підготовленого сценарію: трохи пізніше в районі Піщовика на території, підконтрольний бойовикам, вже було чути вибухи з «Градів». Близько 11 години в цьому ж населеному пункті бандити затримують спостережну місію ОБСЕ. Міжнародних спостерігачів вони відвезли на завчасно «оброблену» терористами школу на околиці Павлополя. І, демонструючи руйнування школи, стверджували, що її зруйнували українські військові", - йдеться в повідомленні.

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Раніше заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хаг заявив, що, незважаючи на зменшення бойовиками інтенсивності обстрілів, ризик ескалації конфлікту на Донбасі залишається.

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