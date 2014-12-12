Особистий сайт Курченка та його новинний ресурс різко припиняють роботу: немає фінансування

Олігарх-утікач Сергій Курченко припинив фінансування персонального сайту.

Про це стало відомо з повідомлення, яке з'явилося на зазначеному сайті.

"Робота веб-сайту припинена у зв'язку з відсутністю фінансування. Просимо прийняти наші вибачення", - йдеться у повідомленні.

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Також головний редактор кримського сайту новин "Медіа Крим", який деякі ЗМІ пов'язують з Курченком, Олександр Денисенко написав на своїй сторінці у Facebook, що робота цього ресурсу також буде припинено через відсутність фінансування.

"Проект зупинено за рішенням його ініціаторів. Причина, яку озвучили нам - відсутність подальших інвестицій. Це при тому, що економіка і динаміка розвитку проекту за три місяці були блискучими. Офіційного припису про закриття керівництво ще не отримало. Все решта - припущення", - заявив він.