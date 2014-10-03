Курченко в Москві орендує елітний особняк за десятки тисяч євро

Він ні в чому собі не відмовляє, хоча в Австрії і заморозили його активи. Курченко орендує елітний особняк в Срібному бору, повідомляє РБК з посиланням на двох знайомих олігарха.

За оцінкою московських ріелторів, вартість оренди такого будинку може становити від 10 до 30 тис. євро.

Основний офіс Курченка розташований на 46-му поверсі хмарочоса "Вежа на набережній" ділового району "Москва-сіті". Колишню назву холдингу "ВЕТЕК" Курченко згадує все рідше.

З жовтня 2014 року бізнесмен розвиває свій бізнес, використовуючи нову назву свого холдингу - Premier Oil Group.

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Перш за все його цікавить нафтотрейдерський бізнес: бізнесмен вивчає можливість купівлі в Росії "мереж АЗС, нафтеперевалок, торгуємо нафтопродуктами оптом і дрібним оптом", - розповів Курченко в інтерв'ю РБК.

У жовтні Premier Oil Group заявила, що придбала 73 АЗС і 4 нафтобази у Криму.