«Сенцов не просив про зустріч зі священиком» — в РФ пояснили недопуск служителя до політв’язня

У ФСВП заявили, що за колонією, де утримують Сенцова, закріплений священик російської православної церкви, який може відвідувати ув’язнених.

У Федеральній службі виконання покарань Росії пояснили, чому не пустили священика до українського режисера, політв’язня Олега Сенцова.

Про це йдеться в заяві ФСВП.

Зазначається, що до ув’язнених в колонію запрошуються священики за їхнім проханням, однак від Сенцова таких прохань не було.

Крім того, у ФСВП заявили, що за колонією, де утримують Олега, закріплений священик російської православної церкви, який може відвідувати ув’язнених.

«Від ув’язненого Сенцова О.Г. заяв на зустрічі зі священнослужителем не надходило. За надання від нього заяви з проханням про зустріч зі священнослужителем, зустріч буде організована у встановленому законом порядку», — заявили у Федеральній службі виконання покарань.

31 липня повідомлялося, що в колонію до українського режисера, політв’язня Олега Сенцова не пустили священика.

Начальник Управління федеральної служби виконання покарань в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Олександр Новіков відмовив отцю Григорію (Міхнову-Вайтенко), єпископу Апостольської православної церкви, у зустрічі з Олегом Сенцовим. Новіков аргументував свою відмову тим, що не побачив доцільності зустрічі священнослужителя з Сенцовим.

Також Росія відмовила правозахисникам Amnesty International в доступі до Сенцова.

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Мати Олега Сенцова Людмила написала Путіну клопотання про помилування. У Кремлі обіцяють розглянути звернення матері.

Сенцов не критикує матір через прохання Путіна про помилування.

13 липня опубліковано відео з Сенцовим, записане у 18-й день його голодування. Це перші за 2 роки кадри з Сенцовим в ув'язненні.

Політв'язень Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії, 14 травня 2018 року оголосив голодування.Сенцов вимагає звільнення всіх українців-політв'язнів Кремля. 28 травня Сенцов погодився на підтримуючу терапію.

Він почав голодувати перед Чемпіонатом світу з футболу, який проходив у Росії, щоб привернути увагу якомога більшої кількості людей.

5 липня в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на короткостроковому побаченні з Сенцовим побувала його сестра Наталя Каплан. Це була перша зустріч за 3 роки. Вони проговорили дві години.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі. Разом з ними також затримали Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Афанасьєва у 2016-му році обміняли, Чирній надалі перебуває у колонії у місті Шахти Ростовської області.