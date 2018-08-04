Парубій розповів, з розгляду яких питань почнеться нова сесія Верховної Ради

За його словаим, одним із перших законів важливо буде упорядкувати виборче законодавство.

Верховна Рада під час сесії восени розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії (ЦВК) і імплементаційні законопроекти до закону про національну безпеку.

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Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає радіо Свобода. «Усі виборчі законопроекти важливі у виборчий рік. У жовтні залишиться рік до парламентських виборів. До президентських ще менше. Тому одним із перших законів важливо буде упорядкувати виборче законодавство. Тому важливим буде ЦВК, Виборчий кодекс», – сказав Парубій.

Він також заявив, що на новій сесії парламент має розглянути законопроекти, що імплементують закон про національну безпеку, зокрема в частині діяльності СБУ і розвідки.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада закрила свою восьму сесію. Зараз народні депутати перебувають на літніх канікулах. Нова, дев’ята сесія, відкриється 4 вересня.