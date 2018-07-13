Оновлення ЦВК відкладається до осені: Парубій пообіцяв розглянути його першим на наступній сесії

Наступна сесія парламенту має розпочатися у перший вівторок вересня, тобто 4 вересня.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив, що питання оновлення складу Центральної виборчої комісії має розглядатися першим на наступній сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, закриваючи поточну восьму сесію Верховної Ради VIII скликання.

“Я переконаний, це має бути першим питанням наступного засідання Верховної Ради України — питання створення і оновлення ЦВК”, - сказав він.

“Це наше завдання, з якого ми повинні почати роботу наступного нашого засідання”, - наголосив Парубій.

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Як відомо, відповідно до Конституції України, наступна сесія Верховної Ради має розпочатися у перший вівторок вересня, тобто 4 вересня.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 5 лютого вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК Алли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової – усього 14 кандидатур. Усі 14 кандидатів пройшли спеціальну перевірку, за результатами якої отримали позитивні висновки.

Однак народні депутати не змогли домовитись про голосування за призначення нових членів ЦВК.

7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому давно сплинув. Відповідно до пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституції, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.