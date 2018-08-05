Путін прибув до анексованого Севастополя на музичний фестиваль
Президент РФ Володимир Путін прибув до анексованого Севастополя, де окупаційна влада на території стародавнього міста Херсонес Таврійський вже другий рік поспіль проводить музичний фестиваль «Опера в Херсонесі».
Про це повідомляє ТАСС.
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Вперше фестиваль «Опера в Херсонесі» відбувся рік тому 18-20 серпня. Тоді його «почесними гостями» стали Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.
Цього року музичний захід триватиме до 12 серпня.
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