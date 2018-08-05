Путін прибув до анексованого Севастополя на музичний фестиваль

Президент РФ Володимир Путін прибув до анексованого Севастополя, де окупаційна влада на території стародавнього міста Херсонес Таврійський вже другий рік поспіль проводить музичний фестиваль «Опера в Херсонесі».

Про це повідомляє ТАСС.

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Вперше фестиваль «Опера в Херсонесі» відбувся рік тому 18-20 серпня. Тоді його «почесними гостями» стали Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Цього року музичний захід триватиме до 12 серпня.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.