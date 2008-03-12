Сотня людей прийшла сказати «Космосу» ні!»

Прихильники Блоку Віталія Кличка пікетують Кабінет Міністрів України з вимогою відставки мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 100 осіб.

Учасники пікету тримають плакати з гаслами «Ні дерибану Києва!», «Стоп Черновецький!», «Києву - нову владу!», «Космосу» ні! Геть Черновецького! Кияни, врятуємо місто!», «Почет Черновецького – до відповідальності!».

Як повідомляв УНІАН, серед питань порядку денного сьогоднішнього засідання Кабміну зазначено й звіт голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про виконання актів законодавства і вирішення актуальних проблем розвитку Києва. Звіт включено в блок тем, зарахованих до пріоритетних питань державної політики. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повинен бути присутній як доповідач на цьому засіданні.

Проте вчора Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ послав прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО відкритого листа, в якому заявив, що не звітуватиме перед Кабміном про діяльність столичної міськдержадміністрації, а згоден доповідати з цього питання Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ і столичній громаді.