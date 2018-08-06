МЗС висловило протест через візит Путіна до анексованого Криму

Українські дипломати вкотре наголосили, що російський президент грубо порушив державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації через неузгоджений з Україною візит президента цієї країни Володимира Путіна до окупованого Криму.

Про це йдеться у коментарі МЗС України у зв’язку з неузгодженим візитом президента РФ Путіна на тимчасово окуповану територію України – Автономну Республіку Крим та місто Севастополь 4 серпня.

"Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 4 серпня президента РФ В.Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – Автономну Республіку Крим та м.Севастополь", - сказано у коментарі.

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"Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія", - наголошують в МЗС.

Зокрема, йдеться про Статут ООН та резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)» A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, «Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)» A/Res/72/190 від 19 грудня 2017 року.

"Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах. Це визнається всією міжнародною спільнотою, яка вже неодноразово давала належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадження санкцій проти РФ як держави-окупанта", - наголосили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня Путін прибув до анексованого Севастополя, де відвідав музичний фестиваль «Опера в Херсонесі».