Політв'язень Костенко відмовився коментувати своє перебування в Росії до спілкування з СБУ

Звільнений з російської колонії повідомив про намір зустрітися з представниками СБУ.

Звільнений з російської колонії кримчанин Олександр Костенко заявляє, що нічого не коментуватиме про своє перебування в Росії, допоки не поспілкується з українськими спецслужбами.

Як передає кореспондент УНІАН, він приїхав до одного з житлових районів Києва у супроводі дипломатів, де на нього очікувала його матір та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

За його словами, після в'язниці він почувається "не дуже добре".

"Я хочу подякувати усім, хто хотів, щоб я повернувся. Це особливо Міністерство закордонних справ, Людмилі Леонтіївні (Денісовій), Петру Олексійовичу (Порошенку) та усьому МЗС, який знаходиться у Москві (дипломатам посольства України в Росії)", - сказав Костенко.

Читайте такожЖурналіст розповів, де і коли звільнений український політв'язень Костенко отримав російський паспорт

Також він повідомив, що у нього болить рука: "Зламали". Своєю чергою омбудсмен Денісова відповіла, що зламану руку будуть лікувати.

Також його попросили прокоментувати інформацію, що у нього нібито є російський паспорт.

"Я ще зараз не буду нічого коментувати, тому що зі спецслужбами поговорю", - зауважив Костенко.

Крім того, у нього запитали, чи є до нього питання з боку СБУ. "Я побалакаю з СБУ...", - сказав він, але в цей момент його перебила Денісова, сказавши, що вже надано "достатньо" інформації.

Після спілкування з журналістами разом з омбудсменом і матір'ю він пішов оглядати квартиру, яку держава обіцяла йому надати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше в МЗС України заявили, що звільненому з російської колонії кримчанину Костенку допоможуть оформити документи з метою отримання статусу внутрішньо переміщеної особи.

Його 3 серпня було звільнено з російської в'язниці.

Після звільнення Костенка у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України у 2014 році затримувала його за підозрою у тероризмі та пособництві російським спецслужбам. Згідно з повідомленнями, Костенко був заарештований і звільнений під заставу. Після чого він втік до окупованого Криму, де і був затриманий.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова заявила, що Костенко є політичним в'язнем відповідно до постанови ВР. «Якщо щодо нього є якісь претензії у правоохоронних органів, то, будь ласка, з'ясовуйте їх, і приймайте рішення стосовно Олександра Костенка», - зазначила вона.

Довідка УНІАН. Костенка звинувачували в тому, що під час Євромайдану у 2014 році в Києві він нібито заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Крім того, він нібито без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав нарізний ствол.

У травні 2015 року так званий «Київський районний суд Сімферополя» засудив Костенка за обвинуваченням у незаконному зберіганні вогнепальної зброї до позбавлення волі строком 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.

Костенко не визнав своєї провини. Він відбував термін покарання в колонії міста Кірово-Чепецьк Кіровської області.