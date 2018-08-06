Звільнений з російської колонії українець Костенко повернувся до України

Вже надвечір він разом з дипломатами опиниться у Києві, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради.

Кримчанин Олександр Костенко, якого звільнили з російської колонії, разом з українськими дипломатами перетнув російсько-український кордон і вже надвечір буде в Києві.

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Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Як поінформували мене Держсекретар МЗС А.Заєць та консули, Олександр Костенко разом з нашими дипломатами перетнули російсько-український кордон. Планується, що надвечір вони будуть у Києві». – написала вона.

Геращенко зазначає, що о 16 годині в МЗС відбудеться традиційний брифінг, на якому дипломати повідомлять про спільні зусилля влади і дипломатичного корпусу щодо захисту українців, незаконно утримуваних в РФ.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня з російської в'язниці звільнили кримського активіста Костенка. За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Костенку нададуть тимчасовий гуртожиток у Києві.

Довідка УНІАН. Костенка звинувачували в тому, що під час Євромайдану у 2014 році в Києві він нібито заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Крім того, він нібито без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав нарізний ствол.

У травні 2015 року так званий «Київський районний суд Сімферополя» засудив Костенка за обвинуваченням у незаконному зберіганні вогнепальної зброї до позбавлення волі строком 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.

Костенко не визнав своєї провини. Він відбував термін покарання в колонії міста Кірово-Чепецьк Кіровської області.