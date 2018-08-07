Йому потрібна "картинка": в ІС попередили про можливі провокації в Україні перед візитом глави РПЦ до Стамбула

Глава РПЦ збирається зустрітися з Патріархом Варфоломієм, щоб відрадити його від надання Томосу Україні.

Напередодні візиту патріарха РПЦ до Вселенського патріарха варто чекати всіляких провокацій в Україні, оскільки Гундяєву потрібні будуть "аргументи" і "відповідна картинка", від вандалізму і нападів на храми екзерхата РПЦ в Україні до фактів "утисків віруючих".

Читайте такожФіларет озвучив можливі рядки надання Томосу про автокефалію

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Також Вселенського патріарха та його оточенню варто з особливою увагою поставитися до "дарів" з Москви! Бо, як зазначають британські ЗМІ, Україна отримає Томос, якщо не буде "Новачка", - додав він.

Раніше група "ІС" повідомляла, що глава РПЦ збирається зустрітися з Патріархом Варфоломієм, щоб відрадити його від надання Томосу Україні. Про майбутній візит також повідомив прес-секретар УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря) з посиланням на Офіс генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського патріархату.