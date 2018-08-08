Україна і Аргентина підписали договір про передачу засуджених осіб

Також підписано договори про видачу правопорушників та про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Україна і Аргентина підписали низку документів, серед яких договір про передачу засуджених осіб.

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Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з міністром юстиції та прав людини Херманом Гаравано підписали договір між Україною та Аргентинською Республікою про передачу засуджених осіб", - повідомив Петренко.

Також ще було підписано дві міждержавні угоди з т.в.о. міністра закордонних справ і віросповідань Аргентини Деніелем Раймонді. Йдеться про договір про видачу правопорушників та договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

"Це перехід на новий рівень співробітництва між нашими державами у сфері боротьби із злочинністю", - заявив Петренко.