В МЗС Швеції стривожені станом Сенцова і закликають Росію звільнити українських політв'язнів

Шведський дипломат стурбована повідомленнями про погіршення стану здоров'я Сенцова, який голодує з 14 травня.

Міністр закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом закликала владу Російської Федерації звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів.

Про це шведський дипломат написала в Twitter.

"Глибоко тривожні повідомлення про погіршення стану здоров'я Олега Сенцова. Утримання його під вартою порушує міжнародне право і ґрунтується на правовому процесі, який не відповідає елементарним стандартам правосуддя. Ми закликаємо Росію звільнити його та інших незаконно утримуваних українських громадян", - заявила Вальстрьом.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан - катастрофічно поганий.