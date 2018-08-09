В МЗС Швеції стривожені станом Сенцова і закликають Росію звільнити українських політв'язнів
Міністр закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом закликала владу Російської Федерації звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів.
Про це шведський дипломат написала в Twitter.
"Глибоко тривожні повідомлення про погіршення стану здоров'я Олега Сенцова. Утримання його під вартою порушує міжнародне право і ґрунтується на правовому процесі, який не відповідає елементарним стандартам правосуддя. Ми закликаємо Росію звільнити його та інших незаконно утримуваних українських громадян", - заявила Вальстрьом.
Читайте такожПисьменник Літтель написав відкритого листа Сенцову: "Ваша боротьба не марна"
Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.
7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.
При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.
8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан - катастрофічно поганий.