Резонансні затримання чиновників: Луценко підбив підсумки "полювання" на хабарників за четвер (фото)

Раніше Генінспекція затримала на гарячому старшого слідчого ГПУ, який вимагав $50 тис.

Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України 9 серпня затримала старшого слідчого ГПУ за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"Хет-трик дня. Генінспекція затримала на гарячому старшого слідчого ГПУ, що вимагав $50 тис.", – написав Луценко.

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Під "хет-триком" малося на увазі затримання імовірних хабарників, про які повідомлялося раніше, 9 серпня. За даними ГПУ, чиновник Державної фіскальної служби України вимагав $20 тис. з підприємців за зменшення штрафних санкцій.

Також Луценко повідомляв про затримання власника сайту theinsider.ua Олексія Тамразова. За словами генпрокурора, той намагався дати хабар у розмірі $200 тис. за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні.

Юрист Олександр Леменов повідомив, що заявником у справі про дачу хабара виступив колишній співробітник Головної військової прокуратури Костянтин Кулик, який підозрюється у незаконному збагаченні.