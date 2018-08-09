У Києві затримали високопосадовця ДФС, що вимагав хабара у $20 тисяч (фото)
10:05, 09 серпня 2018Інциденти
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Посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури за проведення податкового аудиту підприємства та подальше його закриття.
У Києві викрили та затримали хабарника-посадовця ДФС / ТСН
Оперативники столичного управління захисту економіки Нацполіції та прокуратури затримали у столиці керівника департаменту Державної фіскальної служби України на хабарі.
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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.
Зазначається, що 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди він вимагав від представника комерційної структури за проведення податкового аудиту підприємства та подальше його закриття.
Раніше повідомлялось, що в Одесі затримано проректора вишу при отриманні хабара в розмірі 62,5 тис. грн.
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