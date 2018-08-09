У Києві затримали високопосадовця ДФС, що вимагав хабара у $20 тисяч (фото)

Посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури за проведення податкового аудиту підприємства та подальше його закриття.

Оперативники столичного управління захисту економіки Нацполіції та прокуратури затримали у столиці керівника департаменту Державної фіскальної служби України на хабарі.

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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди він вимагав від представника комерційної структури за проведення податкового аудиту підприємства та подальше його закриття.

Раніше повідомлялось, що в Одесі затримано проректора вишу при отриманні хабара в розмірі 62,5 тис. грн.