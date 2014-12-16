Селезньов спростував інформацію про прибуття в Україну літаків НАТО

Про це на брифінгу заявив прес-секретар АТО Владислав Селезньов. Коментуючи поширену в останні дні інформацію про нібито прибуття в Україну військово-транспортних літаків з США, зазначив: "У мене немає інформації, що на аеродроми, про які йде мова (в Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровську - УНІАН), останнім часом приземлялися літаки або вертольоти збройних сил або США, або інших наших західних партнерів. Так само і щодо інших аеродромів на території України", - сказав прес-секретар АТО.

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Нагадаємо, з 13 грудня Державіаслужба закрила до ранку 16 грудня аеропорти Запоріжжя, Дніпропетровська і Харкова. У зв'язку з цим деякі ЗМІ з посиланням на повідомлення в соцмережах повідомили, що ці аеродроми нібито приймали літаки НАТО.