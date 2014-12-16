Окупанти виганяють з Криму татар, які повернулися з депортації

Їм наказують залишити Крим, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на правозахисників Кримської польової місії з прав людини.

Зокрема, як пояснюють в організації, це пов'язано з тим, що такі громадяни не можуть отримати міграційний статус відповідно до окупаційного законодавства. Представники кримських татар заявляють, що зараз у Криму таких людей близько чотирьох тисяч.

Після закінчення 90 днів перебування в Криму щодо них виносять рішення, за якими вони мають залишити територію півострова, яку Росія вважає своєю.

Читайте такожДжемілєв: Москва для кримських татар теж може бути сакральним місцем «Це робиться, незважаючи на Указ Президента Росії від 21 квітня 2014 N268 «Про заходи щодо реабілітації вірменського, болгарського, грецького, кримськотатарського і німецького народів та державну підтримку їх відродження і розвитку», та незважаючи на заяви влади Криму про готовність приймати тих, хто повертається з місць депортації», – зазначають у Кримській польовій місії.

«Проблема ускладнюється тим, що людям, які продали все своє майно в Азії, в більшості випадків нікуди повертатися. Вони звертаються до суду з вимогою отримати громадянство Росії, але, за інформацією КПМ, в суді першої інстанції ніхто справу не виграв. Зараз відбуваються суди другої інстанції. Як мінімум одній сім'ї у другій інстанції вдалося виграти справу», – говорить заступник голови КПМ Дмитро Макаров.

Читайте такожПрокурор-"няша" заборонила кримським татарам проводити масові зібрання Зі схожими проблемами стикаються також кримчани, які багато років жили в Криму, але тепер вони не можуть довести цього.

«Таким людям через суд потрібно доводити, що вони жили в Криму. Однією з ключових проблем є те, що підставою для звернення до суду має бути відмова ФМС у видачі документів. Але папір з відмовою ФМС отримати неможливо через величезні черги. І тільки зовсім недавно суди стали брати до уваги факт надсилання поштою запиту про присвоєння громадянства», – розповіла координатор польової роботи КПМ Олександра Криленкова.