"Йому не потрібен Радянський Союз": екс-посол Грузії розповів, чого хоче Путін

"На мій погляд, хто б не став президентом Російської Федерації, ідея Російської імперії буде завжди актуальна", - заявив він.

Президент Асоціації платників податків України, колишній надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Григол Катамадзе вважає, що президент РФ Володимир Путін хоче відродити Російську імперію.

Хто б не став президентом РФ, ідея Російської імперії буде актуальна, розповів екс-посол під час чату на "Главреді".

"Я вже багато років схиляюся до того, що пан Путін не хоче відроджувати Радянський Союз, а хоче відродити Російську імперію. Якщо ми згадаємо, що в Російській імперії не було таких держав, як Україна, Грузія, Білорусь, Казахстан і т. д.", — зазначив він.

Співрозмовник підкреслив, що грузинська державність налічує більше тисячі років. "У 1783 році Грузія, яка до цього постійно зазнавала претензії і окупацію територій різними імперіями, звернулася до єдиновірному сусіда з проханням про зовнішній захист грузинської державності від османських і перських посягань і підписала Георгіївський трактат", — додав Катамадзе.

"Але вже через нетривалий час, у 1801 році, Російська імперія в односторонньому порядку денонсувала цей договір і фактично скасувала грузинську державність, приєднавши як губернію Грузії до Російської імперії. У 1918 році, після розпаду царської імперії, знову виникла грузинська держава", — нагадав гість.

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"У травні 1920 року грузинська незалежна держава підписала з РСФСР Договір про дружбу і співробітництво, яким Росія визнала незалежність і суверенність сусідньої держави. Через півроку, 25 лютого 1921 року, 11-я армія РРФСР увійшла на територію Грузії і встановила радянську владу", — сказав колишній посол.

"Я це кажу до того, що глибоко помиляються ті, хто думає, що відродження Російської імперії — це тільки бажання Володимира Путіна. На мій погляд, хто б не став президентом Російської Федерації, ідея Російської імперії буде завжди актуальна", — заявив співрозмовник.

За його словами, потрібно думати, яким чином розвивати свої держави. "І справа зовсім не в розмірах держав. Подивіться, як сьогодні Росія може на рівних умовах розмовляти з Данією, Нідерландами і Люксембургом", — зазначив Катамадзе.

"Це відбувається лише тому, що данці, голландці і люксембуржці знають собі ціну і мають гідність. Росія на рівних може говорити тільки з сильними. І ще раз повторюся: розмір країни абсолютно не має значення", — вважає гість.

"Трагедія 2008 року (РФ атакувала Грузію — Ред.) точно так само, як і події в 1801 р. і 1921 року, завжди залишиться в пам'яті грузин. До речі, у грузинів дуже довга пам'ять, але ми пам'ятаємо хороше, що було зроблено по відношенню до нас. Але також не забуваємо і тих, хто заподіяв нам біль. Тому ця трагедія залишиться чорною плямою в російсько-грузинських відносинах", — сказав екс-посол.

Раніше екс-посол Грузії в Україні назвав наступних можливих жертв Путіна.