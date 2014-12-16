Могеріні: українська влада має забезпечити нормальне життя для всіх громадян

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та європейської безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що українська влада повинна забезпечити нормальне життя для всіх громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні в Києві сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

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“Ми мусимо йти рука об руку Україна і Європейський Союз. І, перш за все, це стосується виконання пріоритетів, які ми сьогодні маємо. Я думаю, це основний елемент нашого партнерства, дуже сильного партнерства, а також наша дружба. Всім українцям ми повинні забезпечити нормальне і добре життя, яке вони заслуговують...”, - наголосила Могеріні.