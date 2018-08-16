Бочковського вдруге не пустили до кабінету голови ДСНС

Директор департаменту персоналу відомства повідомив Бочковському та його адвокату, що ніяких розпорядчих документів стосовно поновлення зазначеної особи до ДСНС не надходило.

Сергія Бочковського, якого Апеляційний адміністративний суд міста Києва поновив на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, не пропустили до робочого місця.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 9-ї ранку Бочковський в уніформі прийшов до приміщення ДСНС разом зі своїм адвокатом.

Адвокат Володимир Єніч на прохідній повідомив про наявність рішення суду щодо поновлення Бочковського на посаді і попросив надати доступ до робочого місця. Але чоловік, який представився директором департаменту персоналу Олександром Доценком, заявив, що не може пропустити Бочковського.

«Є відповідна процедура щодо поновлення на посаді. Вона стосується як і рядового пожежного рятувальника, так і голови служби. На сьогоднішній день ніяких розпорядчих документів стосовно поновлення зазначеної особи до ДСНС не надходило, у зв’язку з чим ми нікого сьогодні не будемо пропускати», - сказав Доценко.

Після цього Бочковський разом з адвокатом залишили приміщення ДСНС.

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Як зазначив під час брифінгу журналістам його захисник, цю відмову він запротоколює.

«Ми дану процедуру запротоколюємо - складемо відповідний протокол про те, що такого-то числа, такого-то часу відповідні працівники не допустили Сергія Станіславовича Бочковського до його робочого місця», - зазначив Єніч.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Київський апеляційний адміністративний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Кабінету міністрів на рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС. Суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС, при цьому вказавши конкретну суму, яку йому необхідно виплатити як зарплату за вимушений прогул з 25 березня 2015 року по 26 квітня 2018 року - понад 546 тис. грн.

9 серпня у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що планують оскаржити це у Верховному суді.

Адвокат Бочковського заявив, що рішення про поновлення його підзахисного на посаді набирає законної сили від дня його оприлюднення (7 серпня 2018 року), попри те, що Кабмін може подати касаційну скаргу до Верховного суду.

Довідка УНІАН. Бочковського та його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. За даними правоохоронців, екс-посадовці завдали державі збитків на суму понад 6,6 млн грн.

26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив Бочковського на посаді керівника ДСНС. Наступного дня Бочковський в супроводі адвоката прийшов до будівлі ДСНС, але не зміг потрапити на робоче місце. Представник кадрового управління відомства заявив, що Бочковського допустять до виконання своїх обов'язків лише після відповідного рішення уряду. Адвокат наполягав, що рішення суду набуває чинності з моменту його оприлюднення, і тому співробітники відомства повинні пустити Бочковського на роботу.