"Висока небезпека перевороту": астролог розповів про небезпечний період для Путіна

На думку астролога Влада Росса, восени у Росії почнуться протести і страйки.

У цьому місяці для президента Росії Володимира Путіна буде особливо небезпечний період.

Про це повідомив астролог Влад Росс в інтерв'ю УНІАН.

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"У Путіна особливо небезпечний серпень. Рейтинг його обвалюється, рубль вже впав. Піковий рубікон був 11 серпня – в затемнення. В цей день дев'ятнадцять років тому теж було затемнення, і Єльцин призначив його своїм наступником у ці ж дні... Всі політики, які приходять до влади в затемнення, кармічно невідворотні. Однак, оскільки затемнення відбивається протягом півроку, то для Путіна осінь – це найбільш напружений час. Скоро «холодильник почне вигравати у телевізора» – почнуться протести і страйки. Ситуація проти нього буде зашкалювати, і висока небезпека палацового перевороту", - переконаний астролог.

Повний текст інтерв'ю з астрологом Владом Россом читайте за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, астролог розповів про неминучість імпічменту Трампа.