Сестра Сенцова назвала умову, за якої Путін може звільнити українського режисера

За її словами, навряд чи комусь вдасться вплинути на владу РФ і домогтися, аби Сенцов опинився на волі.

Президент Російської Федерації Володимир Путін може погодитися звільнити незаконно засудженого Олега Сенцова за умови, що відчує виснаження від натиску світу, який вимагає відпустити українського режисера.

Про це розповіла сестра бранця Кремля Наталія Каплан в інтерв’ю виданню "Дождь".

За її словами, навряд чи комусь вдасться вплинути на владу РФ і домогтися, аби Сенцов опинився на волі.

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"Максимум, можливо, просто вимотати Путіна. Говорили про це з Ахтемом Чийгозом, теж колишнім українським політв'язням. Він вважає, що Путіна можна просто вимотати, і він зрозуміє, що це все безглуздо, і скаже: "Та забирайте вже, просто відчепіться". Можливий такий варіант", – зауважила Каплан.

Також жінка розповіла, що не особливо покладається на якісь домовленості з президентом Росії.

"Що стосується торгів, знову ж таки, наскільки я знаю, Путіну пропонували дуже багато і весь час – або мовчання, або відмова. Взагалі щодо Олега він практично завжди просто відмовчується", – додала сестра Сенцова.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. В серпні 2015 року українського режисера засуджено російським судом до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він утримується у місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, однак російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа Путіну з проханням про помилування її сина. У Кремлі Сенцовій відповіли, що процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якому він звертається до президента РФ в письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання.

В той же час, за словами першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко, колишній бранець Кремля, а нині обвинувачена у підготовці теракту і держперевороту депутат Надія Савченко особисто не зверталася до Путіна щодо помилування.

Політичні діячі та активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.