"Не своєю смертю": російський бізнесмен передрік Путіну сумний кінець

Відповідаючи на питання "Як закінчить Путін?" Євген Чичваркін відповів: "Не своєю смертю".

Президент РФ Володимир Путін помре не своєю смертю.

Таку думку висловив російський підприємець, що живе у Великобританії, Євген Чичваркін в ефірі авторської програми Дмитра Гордона на каналі "112 Україна", передає видання «Гордон».

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Відповідаючи на питання "Як закінчить Путін?" він відповів: "Не своєю смертю". І підкреслив, що упевнений в цьому. "Пам'ятаєте, коли лікували Єльцина, був такий лікар [Майкл] Дебейкі?.. Я думаю, це найкращий випадок, який може бути", – зазначив Чичваркін.

Він підтвердив свої слова, що повернеться в Росію, якою керує Путін, тільки в труні. "Нам дуже душно на одній частині суші разом... Гіпотетично можуть викрасти, але я для них абсолютно не небезпечний", – заявив бізнесмен.

Американський кардіохірург Майкл Дебейкі був запрошений в 1996 році в Москву в якості консультанта на операцію аорто-коронарного шунтування першому президентові РФ Борису Єльцину, після якої той прожив ще три роки.