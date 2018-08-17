У Кремлі розповіли про теми зустрічі Путіна і Меркель: говоритимуть про Україну

18 серпня Меркель зустрінеться з Путіним під час візиту російського президента до Німеччини.

Президент Росії Володимир Путін обговорить з канцлером ФРН Ангелою Меркель на зустрічі в Німеччині 18 серпня «найбільш актуальні теми», серед яких Україна та Сирія.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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"Це і реалізація великих спільних комерційних проектів на тлі тих загроз, які озвучуються третіми країнами щодо цих проектів, і це найактуальніші теми - звичайно ж, і Україна, і Сирія", - зазначив він, говорячи про теми майбутніх переговорів.

Говорячи про графік Путіна на суботу, 18 серпня, Пєсков заявив, що в цей день Путін відвідає Австрію з приватним візитом і побуває на весіллі глави МЗС Австрії Карін Кнайсль. Після цього він відправиться на переговори з Меркель, які почнуться з заяви двох лідерів для преси, в якому вони окреслять основні теми майбутньої зустрічі.

Як відомо, 18 серпня Меркель зустрінеться з Путіним під час візиту російського президента до Німеччини.

Напередодні президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель скоординували позиції напередодні зустрічі німецького лідера з Путіним.