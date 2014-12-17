Україна має показати конкретні результати впровадження реформ - Могеріні
Верховний представник ЄС наголосила, що на новому етапі відносин України та ЄС важливо дійсно впроваджувати реформи, які зможуть змінити життя громадян країни.
Україна має показати конкретні результати впровадження реформ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та європейської безпеки Федеріка Могеріні сьогодні на брифінгу в Києві.
«ЄС повністю підтримує програму реформ, тих реформ, яких потребує Україна, і тих реформ, які визначив для себе народ України», - заявила вона.
«Усі ці питання ми дуже детально обговорювали із президентом України, у парламенті, а також з представниками громадянського суспільства», - додала Могеріні.
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«Хочу наголосити на тому, що ми переходимо на новий етап наших відносин (Україна та ЄС - УНІАН). На цьому етапі важливо показати конкретні результати, важливо дійсно впроваджувати реформи, які зможуть змінити життя громадян України», - наголосила Верховний представник ЄС.
«Ці реформи мають впроваджуватись в усіх сферах, чи то економічна сфера, чи сфера прав людини, децентралізація, чи конституційна реформа. Цей список реформ – це результат волі народу», - зауважила вона.
«Цей процес може бути складним, але нам потрібно зосередитись на його виконанні, у цьому відношенні Україна має повну підтримку ЄС. Нам зараз необхідно показати конкретні результати через впровадження реформ і ми маємо зробити усе можливе для того, щоб Мінський протокол запрацював», - додавав Могеріні.