Україна має показати конкретні результати впровадження реформ - Могеріні

Україна має показати конкретні результати впровадження реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та європейської безпеки Федеріка Могеріні сьогодні на брифінгу в Києві.

«ЄС повністю підтримує програму реформ, тих реформ, яких потребує Україна, і тих реформ, які визначив для себе народ України», - заявила вона.

«Усі ці питання ми дуже детально обговорювали із президентом України, у парламенті, а також з представниками громадянського суспільства», - додала Могеріні.

Читайте такожУкраїна і ЄС домовилися озвучити точну дату введення безвізового режиму на саміті в травні

«Хочу наголосити на тому, що ми переходимо на новий етап наших відносин (Україна та ЄС - УНІАН). На цьому етапі важливо показати конкретні результати, важливо дійсно впроваджувати реформи, які зможуть змінити життя громадян України», - наголосила Верховний представник ЄС.

«Ці реформи мають впроваджуватись в усіх сферах, чи то економічна сфера, чи сфера прав людини, децентралізація, чи конституційна реформа. Цей список реформ – це результат волі народу», - зауважила вона.

«Цей процес може бути складним, але нам потрібно зосередитись на його виконанні, у цьому відношенні Україна має повну підтримку ЄС. Нам зараз необхідно показати конкретні результати через впровадження реформ і ми маємо зробити усе можливе для того, щоб Мінський протокол запрацював», - додавав Могеріні.