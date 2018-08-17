Ляшко у Facebook пожурив Мосійчука за бійку, той покірно подякував

"Ви мій Лідер та майбутній Президент України", - написав Мосійчук, відповідаючи Ляшку на зауваження про бійку з Шаховим.

Голова Радикальної партії Олег Ляшко не залишив без уваги інцидент з його соратником Ігорем Мосійчуком. Ніби забувши про своє "бойове минуле", він дорікнув Мосійчуку тим, що "українці чекають не видовищ, а хліба з маслом". На своїй сторінці у Facebook Ляшко назвав депутата з групи Воля народу Сергія Шахова "обнальщиком банди Януковича" та порадив Мосійчуку "спокійніше реагувати на провокації".

Мосійчук залишив під постом Ляшка улесливий коментар. "Ви мій Лідер та майбутній Президент України і я обов'язково врахую кожне Ваше слово, кожну пораду! Дякую", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 16 серпня народний депутат з групи Воля народу Сергій Шахов і член Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук побилися під час прямого ефіру на телеканалі "Прямий" через слова про "гей-парад". Потім вони почубилися ще раз у ліфті, обізвавши одна одного "тваринами".