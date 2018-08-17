"Ти тварина!": нардепи Мосійчук і Шахов влаштували ще одне побоїще у ліфті (відео)

Бійка нардепів тривала кілька секунд, після чого їх розборонили очевидці події.

Народний депутат з групи Воля народу Сергій Шахов і член Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук влаштували ще одну бійку після сканадального побоїща в ефірі українського телеканалу.

Депутати їхали після ефіру в одному ліфті, де продовжили суперечку і взаємні образи. Відповідне відео опубліковане на YouTube.

Шахов заявив опоненту, що "треба думати головою" і згадав гей-парад, через який виникла перша бійка. Мосійчук відповів колезі, щоб він "сам думав". Після чого Шахов назвав радикала "політичною повією". У відповідь Мосійчук накинувся з тростиною на кривдника. "Ти тварина, зрозумів"?, - кричав Шахов.

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Бійка нардепів тривала кілька секунд, після чого їх розборонили очевидці події.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня народний депутат з групи Воля народу Сергій Шахов і член Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук побилися під час прямого ефіру на телеканалі "Прямый". Конфлікт між двома нардепами в ході ефіру досяг апогею після того, як Шахов порекомендував Мосійчуку перестати ходити по гей-парадів. "Так ось, по гей-парадах не ходіть!", - сказав Шахов.

Після цих слів "радикал" підбіг до свого колеги і почав вимагати вибачитися заявивши, що ніколи не відвідував цей захід.