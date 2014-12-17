Злочини проти Майдану можуть перекваліфікувати в статтю «створення злочинної організації»

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на засіданні парламентського комітету.

Секретар комітету Антон Геращенко пояснив журналістам, чому варто зробити таку перекваліфікацію: він сподівається, що в такому разі подільники екс-президента Віктора Януковича наважаться свідчити проти нього заради законного припинення проти них кримінального переслідування.

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“Наприклад, стаття по вбивству не містить норми про звільнення від відповідальності, а інші статті, такі як шпіонаж, диверсія та 255 стаття передбачає, що особа, яка донесла на інших може повністю бути звільненою від відповідальності, тобто ми можемо сказати, що допустимо пан Кузьмін (колишній перший заступник генерального прокурора — УНІАН) може розповісти, що він робив для побудови Януковичем злочинної організації і з нього буде знята відповідальність. Лише так можна розслідувати такі складні справи. Саме таким чином в США було засуджено Лазаренка — на нього дав покази його подільник і за це був звільнений від відповідальності”, - сказав Геращенко.

Також він висловив сподівання, що генеральний прокурор Віталій Ярема дослухається до рекомендацій комітету уже до кінця місяця, коли комітет планує заслухати звіт генерального прокурора.

Крім того, Геращенко додав, що якщо Ярема не покаже результату, то буде доцільним поставити питання про його відставку.