Депутати готові дати Яремі 2 місяці на розслідування злочинів проти Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем`якін заявив сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що учасники спільного засідання очолюваного ним комітету та Комітету з питань запобігання та протидії корупції 10 грудня не підтримали пропозицію голови цього комітету Єгора Соболєва надати генпрокурору один місяць для того, щоб він показав реальні результати розслідування злочинів проти учасників акцій протесту взимку 2013-1014 років.

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Натомість Кожем`якін вважає, що генеральний прокурор має ще два місяці на те, щоб показати результати.

“Ми подивимося цей місяць, наступний, а потім і один, і інший комітети можуть вийти з ініціативою з будь-яких питань. Закон нам дозволяє ініціювати відставку того чи іншого правоохоронного керівника, запустити процедуру відставки. Але в рішенні комітету цієї позиції немає”, - сказав Кожем`якін.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня на спільному засіданні комітетів Верховної Ради по боротьбі з корупцією та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутати висловили багато претензій до роботи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Віталія Яреми.

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Члени комітетів на спільному засіданні цих комітетів розкритикували Ярему та Авакова за зволікання, на їхню думку, з розслідуванням кримінальних проваджень, пов`язаних з подіями на Євромайдані, та у зв`язку з тим, що посадовці силових структур, які переслідували майданівців, досі обіймають керівні посади.

Натомість і Аваков, і Ярема запевняли народних депутатів, що вони діють в рамках Кримінального процесуального кодексу та інших законів, які не дають їм можливості пришвидшити розслідування цих справ.

Довідка УНІАН. Після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва, зокрема на вулиці Інститутській, загинули більш як сто осіб, сотні було поранено.

Ті події назвали «Революцією гідності», а українців, які загинули внаслідок обстрілів, - Героями Небесної Сотні.