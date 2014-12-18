РНБО на найближчому засіданні розгляне питання ротації мобілізованих військовослужбовців - Турчинов



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

“Військовослужбовців будуть звільняти від служби в тому порядку, в якому вони були мобілізовані, щоб наша обороноздатність не ставилась під сумнів, нам не обійтись без декількох етапів мобілізації”, - сказав Турчинов, наголосивши, що таким чином, окрім того, що буде оновлено склад ЗСУ, буде отримано міцний військовий стотисячний резерв.

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Як повідомляв УНІАН, засідання РНБО відбудеться 20 грудня.