РНБО на найближчому засіданні розгляне питання ротації мобілізованих військовослужбовців - Турчинов
00:44, 18 грудня 2014Політика
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На найближчому засіданні Ради національної безпеки та оборони України розглядатиметься питання поетапного повернення військовослужбовців, які були мобілізовані цього року до лав Збройних сил та Національної гвардії.
РНБО на найближчому засіданні розгляне питання ротації мобілізованих військовослужбовцівв / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.
“Військовослужбовців будуть звільняти від служби в тому порядку, в якому вони були мобілізовані, щоб наша обороноздатність не ставилась під сумнів, нам не обійтись без декількох етапів мобілізації”, - сказав Турчинов, наголосивши, що таким чином, окрім того, що буде оновлено склад ЗСУ, буде отримано міцний військовий стотисячний резерв.
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Як повідомляв УНІАН, засідання РНБО відбудеться 20 грудня.
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