РНБО на найближчому засіданні розгляне питання ротації мобілізованих військовослужбовців - Турчинов

00:44, 18 грудня 2014
Політика
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На найближчому засіданні Ради національної безпеки та оборони України розглядатиметься питання поетапного повернення військовослужбовців, які були мобілізовані цього року до лав Збройних сил та Національної гвардії.

Турчинов / Фото УНИАН


Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

“Військовослужбовців будуть звільняти від служби в тому порядку, в якому вони були мобілізовані, щоб наша обороноздатність не ставилась під сумнів, нам не обійтись без декількох етапів мобілізації”, - сказав Турчинов, наголосивши, що таким чином, окрім того, що буде оновлено склад ЗСУ, буде отримано міцний військовий стотисячний резерв.

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Як повідомляв УНІАН, засідання РНБО відбудеться 20 грудня.

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