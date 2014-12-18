Венеціанська комісія: Україна повинна люструвати чиновників режиму Януковича
Венеціанська комісія вважає, що в Україні не просто може, але повинна бути люстрація представників режиму Віктора Януковича.
Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, коментуючи попередній висновок Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) щодо закону про очищення влади.
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Міністр розповів, що висновок Венеціанської комісії з цього питання був максимально критичним, але комісія визнала, що цей висновок готувався без консультацій з українською стороною. За словами Павла Петренка, українській делегації вдалося провести переговори і консультації з членами та експертами комісії і переконати, що "Україна зараз знаходиться дещо в інших реаліях, ніж країни Євросоюзу, і люстрація - це не примха певних політичних сил, це та реальність, яка потрібна для України".
Міністр підкреслив, що в дійсності є певні особи, які подали документи в ПАРЄ для того, щоб не відбулася люстрація.
"Вони в цій частині програли по одній простій причині, тому що в уточнюючому висновку Венеціанської комісії були зроблені 2 нові позиції. Перша, що в Україні не просто може, але повинна бути люстрація, і друга, що проаналізувавши закони різних країн, в першу чергу східної Європи, де основною ознакою люстрації була причетність до комуністичного режиму або до спецслужб, Венеціанська комісія визнала, що можливе введення нових ознак. У питанні України, мова йде про високопосадовців, які були представниками режиму Януковича, як ознака для проведення люстрації", - зазначив Павло Петренко.
Таким чином, він пояснив, що люстрація чиновників може проводитися за принципом причетності до режиму колишнього президента Віктора Януковича.
Також міністр підкреслив, що в певній мірі закон про очищення влади буде дещо змінений, щоб не було сумнівів з боку експертів Венеціанської комісії.