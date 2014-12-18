Венеціанська комісія: Україна повинна люструвати чиновників режиму Януковича

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, коментуючи попередній висновок Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) щодо закону про очищення влади.

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Міністр розповів, що висновок Венеціанської комісії з цього питання був максимально критичним, але комісія визнала, що цей висновок готувався без консультацій з українською стороною. За словами Павла Петренка, українській делегації вдалося провести переговори і консультації з членами та експертами комісії і переконати, що "Україна зараз знаходиться дещо в інших реаліях, ніж країни Євросоюзу, і люстрація - це не примха певних політичних сил, це та реальність, яка потрібна для України".

Міністр підкреслив, що в дійсності є певні особи, які подали документи в ПАРЄ для того, щоб не відбулася люстрація.

"Вони в цій частині програли по одній простій причині, тому що в уточнюючому висновку Венеціанської комісії були зроблені 2 нові позиції. Перша, що в Україні не просто може, але повинна бути люстрація, і друга, що проаналізувавши закони різних країн, в першу чергу східної Європи, де основною ознакою люстрації була причетність до комуністичного режиму або до спецслужб, Венеціанська комісія визнала, що можливе введення нових ознак. У питанні України, мова йде про високопосадовців, які були представниками режиму Януковича, як ознака для проведення люстрації", - зазначив Павло Петренко.

Таким чином, він пояснив, що люстрація чиновників може проводитися за принципом причетності до режиму колишнього президента Віктора Януковича.

Також міністр підкреслив, що в певній мірі закон про очищення влади буде дещо змінений, щоб не було сумнівів з боку експертів Венеціанської комісії.