США закликали РФ уникнути смерті "ще однієї невинної людини" та "негайно звільнити" Сенцова

Вашингтон "стурбований у зв'язку з можливою смертю ще однієї невинної людини в російській в'язниці".

Сполучені Штати знову вимагають від Росії негайно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова, який перебуває у в'язниці в Лабитнангі на півночі Росії.

Відповідну заяву Держдепартамент США поширив у вівторок, 21 серпня у зв'язку зі ста днями голодування Сенцова, передає DW.com.

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"Сполучені Штати глибоко стурбовані погіршенням здоров'я українського режисера, і в черговий раз вимагають від Росії негайно звільнити його та інших українських громадян, незаконно ув'язнених в Росії та на Кримському півострові", - зазначається у заяві.

У документі також наголошується, що Вашингтон "стурбований у зв'язку з можливою смертю ще однієї невинної людини в російській в'язниці". "Ми сподіваємося, що російська влада звільнить Сенцова, щоб уникнути трагедії, яка неминуче виллється в заклики притягнути до відповідальності тих офіційних представників, які мають до цього відношення", - попередив Держдеп США.

25 серпня 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, визнавши винним у "підготовці терактів в Криму". 14 травня 2018 року він розпочав безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.