У Москві затримали учасників акції в підтримку Сенцова
На Чистопрудному бульварі в Москві затримали активістів, які влаштували пікети на підтримку українського режисера Олега Сенцова.
Про це повідомляє російське видання "Нова газета".
Згідно з даними видання, правоохоронці затримала щонайменше семеро осіб, їх повезли у відділення поліції для складання протоколу.
"В цілому на акцію прийшли близько 30 осіб, деякі з них тримали плакати на підтримку засудженого режисера і змінювали один одного", - йдеться в повідомленні.
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Також російське ЗМІ нагадує, що раніше у вівторок асоціація «Вільне слово» провела поодинокі пікети біля пам'ятника Пушкіну в Москві. Асоціація «Вільне слово» проводить серію одиночних пікетів за обмін в'язнів Росії і України в 100-й день голодування Олега Сенцова.
Акція на підтримку Сенцова також відбулася в Казані, де активісти «Відкритої Росії» розтягнули банер із написом «Свободу Сенцову. 100 днів» неподалік від Казанського кремля.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, в акції на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова біля посольства РФ у Києві взяли участь близько 60 осіб.
Захід був приурочений до 100 днів голодування режисера.
Учасники акції тримали плакати з написами: #FreeSentsov і #Stop Putin.
Аналогічні акції сьогодні проводилися ще в декількох країнах Європи.
Організатори заходу у виступах відзначали, що ще однією причиною проведення акції стало те, що Сенцову в колонії не віддають листи, що суперечить всім міжнародним законам.
У зв'язку з цим відомі українські та іноземні діячі взяли участь у марафоні з написання листів Сенцову, і сьогодні ці листи зачитали під посольством РФ у Києві.
Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, пізніше його вивезли в Росію. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.
14 травня Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан режисера швидко погіршується, разом з тим російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.
13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина. У Кремлі відповіли їй, що процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування.
Політичні діячі та активісти в Україні й у всьому світі продовжують вимагати від Росії і Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції відбуваються в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.