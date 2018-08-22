"Б’ють у спину ЗСУ": Порошенко шокований кількістю "адвокатів" Путіна в Україні

За словами президента, деякі політики «настільки засліплені внутрішньою боротьбою», що бездумно, а інколи навіть і свідомо, тиражують небезпечні штампи російської пропаганди.

Президент України Петро Порошенко вражений тим, як багато «адвокатів» у президента Російської Федерації Володимира Путіна в українському політикумі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав, виступаючи на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми, - там Україна».

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Порошенко зауважив, що сучасна війна ведеться не лише на лінії фронту. «Кремль нав'язує нам інформаційну війну, яка має на меті поневолити наш розум. Коли з хворої голови на здорову валить Путін, це ще можна зрозуміти. Але мене, як президента, шокує інше: як же до біса в нього адвокатів у нашому політикумі, як вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти цю відповідальність на Україну», - наголосив він.

Президент додав, що дехто з політиків «настільки засліплений внутрішньою боротьбою, що бездумно, а інколи навіть і свідомо, тиражує заяложені і небезпечні штампи російської пропаганди».

«Можливо, вони думають, що так борються за владу. Насправді ж, ні. Я твердо разом з вами переконаний: вони працюють на агресора, вони намагаються підірвати моральний дух українців, вони намагаються послабити волю до спротиву. А головне - б'ють в тил, в спину Збройним силам України», - заявив Порошенко.