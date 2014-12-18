Daily Beast: Росіянам варто звикати до бідності, Кремль витратив "нафтодолари" на війну

Про це на сторінках The Daily Beast пише оглядач Анна Нємцова, яка припускає, що в Москви "схоже, немає виходу з цієї кризи". Першими обвал російської валюти відчули на собі ті росіяни, чиї доходи фіксовані і в рублях: пенсіонери і бюджетники.

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"Ціни в моєму улюбленому супермаркеті зростають кожного дня, а моя зарплата залишається такою ж. Виходить, я щодня біднішаю", - сказала виданню бухгалтер Ірина Смірнова, повідомляє ZN.ua.

За її словами, ще влітку кілограм лосося коштував 300 рублів, а нині коштує 600. Та навіть курятина російського виробництва постійно дорожчає. Кілька місяців тому курка середнього розміру коштувала 110 рублів, а нині – 130 рублів. А якою ціна буде завтра, ніхто не знає.

"Ті, хто хоче відновлення СРСР за межами Росії і в її кордонах повинні розуміти, що на відміну від тих часів, тепер все в Росії прив'язане до західної валюти. І інфляція б'є по кишені кожного", - йдеться в статті.

Аналітик "Сбербанка" Володимир Панюшин в нещодавньому інтерв'ю дивувався, чом Центробанк не проводить інтервенції, щоб підтримати рубль. А у вівторок, після того, як рубль обвалився до рівня 80 за один долар, голова Центробанку Ельвіра Набіуліна заявила: "Ви повинні навчитися жити в новій зоні і розраховувати на власні ресурси і фінанси".

"Росіяни повинні розуміти заяву Набіуліної так: "Звикайте бути вдвічі біднішими в наступному році, ніж ви були до анексії Криму", - сказав професор Національного університету вищої школи економіки Володимир Рижков.

Він пояснив, що тепер в Росії немає достатньо доларів, щоб сплатити рахунки за корпоративні банківські борги. А оплату треба провести до Нового року.

"Наступного року ціни продовжать зростати: більшість медикаментів, які здебільшого завозяться з-за кордону, подорожчають вдвічі, так само як уся електроніка – холодильники, мобільні телефони, комп'ютери тощо", - сказав Рижков.

Експерт додав, що ще в березні, коли російська влада готувалася виконувати рішення Путіна анексувати Крим і почати підтримку терористів на Сході України, ніхто в Кремлі не знав напевне, які саме санкції ЄС і США введуть проти російської економіки. Так само ніхто не чекав обвалу цін на нафту настільки швидко.

"Ще в березні, до анексії Криму Росія була стабільна і багата. Вона купалася в мільярдах нафтових доларів, але Кремль витратив необхідні народу гроші на непотрібну війну в Донбасі", - прокоментував Рижков.

В цей же час, росіяни звинувачують Захід у зростанні цін, а не Кремль і рішення силою окупувати український Крим. Через падіння рубля росіяни до ночі штурмували магазини, скуповуючи все підряд. Цей факт підтвердив відомий російський блогер Ілля Варламов, опублікувавши ряд фотографій з соцмереж з численними чергами в магазинах техніки, в гіпермаркеті ІКЕА, а також продовольчих супермаркетах.