Руслана в Раді освоює мегафон (фото)

12:20, 12 липня 2006
Політика
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Голосові зв`язки ще стануть в нагоді

Фото Діми Богданова

Обозреватель

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