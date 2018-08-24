Порошенко подасть до ВР зміни до законів про військові статути щодо привітання "Слава Україні"
Президент Петро Порошенко подасть до Верховної Ради зміни до законів про військові статути щодо привітання «Слава Україні!» – «Героям слава!».
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.
"Ви щойно чули і бачили, як міністр оборони вперше в історії вітав учасників параду словами: "Слава Україні!". Найміцнішими стають ті традиції, які народжуються в народі, які генеруються народом і людськими серцями, передаються з покоління в покоління", - зазначив президент.
"І серед наших символів є не лише прапор, не лише герб, не лише гімн, про які написано в Конституції України, але й національне гасло «Слава Україні!» – «Героям слава!», і від нього ми почуваємо колосальне піднесення, а наших ворогів корчить, як чортів від ладану", - наголосив Порошенко.
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"Воно саме увійшло у наше життя, а тепер настав час надати йому силу закону. Ось чому подаю до Верховної Ради законопроект про зміни до військових статутів, згідно з яким це гасло стане головним вітанням в Збройних силах України", - наголосив президент.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, на параді з нагоди Дня Незалежності вперше офіційно прозвучало нове військове привітання «Слава Україні!» - «Героям Слава!».
Міністр оборони Степан Полторак здійснював об'їзд військ зі словами привітання: «Слава Україні!», учасники параду відповідали йому: «Героям слава!».
Досі у військовослужбовців було привітання ще з радянських часів.