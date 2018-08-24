Порошенко подасть до ВР зміни до законів про військові статути щодо привітання "Слава Україні"

Сьогодні на параді з нагоди Дня Незалежності вперше офіційно прозвучало нове військове привітання "Слава Україні!» - «Героям Слава!".

Президент Петро Порошенко подасть до Верховної Ради зміни до законів про військові статути щодо привітання «Слава Україні!» – «Героям слава!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

"Ви щойно чули і бачили, як міністр оборони вперше в історії вітав учасників параду словами: "Слава Україні!". Найміцнішими стають ті традиції, які народжуються в народі, які генеруються народом і людськими серцями, передаються з покоління в покоління", - зазначив президент.

"І серед наших символів є не лише прапор, не лише герб, не лише гімн, про які написано в Конституції України, але й національне гасло «Слава Україні!» – «Героям слава!», і від нього ми почуваємо колосальне піднесення, а наших ворогів корчить, як чортів від ладану", - наголосив Порошенко.

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"Воно саме увійшло у наше життя, а тепер настав час надати йому силу закону. Ось чому подаю до Верховної Ради законопроект про зміни до військових статутів, згідно з яким це гасло стане головним вітанням в Збройних силах України", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, на параді з нагоди Дня Незалежності вперше офіційно прозвучало нове військове привітання «Слава Україні!» - «Героям Слава!».

Міністр оборони Степан Полторак здійснював об'їзд військ зі словами привітання: «Слава Україні!», учасники параду відповідали йому: «Героям слава!».

Досі у військовослужбовців було привітання ще з радянських часів.