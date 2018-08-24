Слава Україні! Героям Слава!: на параді до Дня Незалежності вперше офіційно звучить нове військове привітання
10:37, 24 серпня 2018Політика
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Міністр оборони Степан Полторак привітав військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, курсантів та інших військовослужбовців, які беруть участь у параді.
Иллюстрация REUTERS
На параді з нагоди Дня Незалежності України вперше офіційно звучить нове військове привітання “Слава Україні! Героям Слава!”.
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Як передає кореспондент УНІАН, міністр оборони Степан Полторак здійснив об'їзд військ зі словами привітання: «Слава Україні!», учасники параду відповідали йому словами: «Героям слава!».
Нагадаємо, що до сьогодні у військовослужбовців було привітання ще радянських часів.
Цього року нашій незалежній державі виповнюється 27 років.
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