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Слава Україні! Героям Слава!: на параді до Дня Незалежності вперше офіційно звучить нове військове привітання

10:37, 24 серпня 2018
Політика
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Иллюстрация REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, міністр оборони Степан Полторак здійснив об'їзд військ зі словами привітання: «Слава Україні!», учасники параду відповідали йому словами: «Героям слава!».

Нагадаємо, що до сьогодні у військовослужбовців було привітання ще радянських часів.

Цього року нашій незалежній державі виповнюється 27 років.

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Теги: #Слава Україні#День незалежності