Слава Україні! Героям Слава!: на параді до Дня Незалежності вперше офіційно звучить нове військове привітання

Міністр оборони Степан Полторак привітав військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, курсантів та інших військовослужбовців, які беруть участь у параді.

На параді з нагоди Дня Незалежності України вперше офіційно звучить нове військове привітання “Слава Україні! Героям Слава!”.

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Як передає кореспондент УНІАН, міністр оборони Степан Полторак здійснив об'їзд військ зі словами привітання: «Слава Україні!», учасники параду відповідали йому словами: «Героям слава!».

Нагадаємо, що до сьогодні у військовослужбовців було привітання ще радянських часів.

Цього року нашій незалежній державі виповнюється 27 років.