"Вимести мотлох": Кравчук пояснив, як виховати в Україні сумлінних чиновників

За словами Кравчука, вітчизняні депутати і чиновники, як правило, відразу після обрання починають думати тільки про себе і забувають про народ.

Перший президент України Леонід Кравчук переконаний, що депутати нинішнього скликання Верховної Ради знаходяться десь посередині: не можна сказати, що вони повністю ігнорують населення, але і інтереси народу належним чином не відстоюють.

Під час чату в "Главреді" екс-президент підкреслив, що українські народні обранці надмірно меркантильні.

"Думаю, "хвороба" українського парламенту і депутатів, які сидять у Верховній Раді, полягає в тому, що вони виходять з того, як забезпечити своє життя, а не життя держави. Спостерігаю багато таких депутатів: прийшли в Раду у бедненькій сорочці, а проходить рік і, можливо, десь він вже будиночком обзавівся, звідкись прийшов "Версаче". А звідки?" – сказав спікер.

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За словами Кравчука, вітчизняні депутати і чиновники, як правило, відразу після обрання починають думати тільки про себе і забувають про народ, який дав повноваження бути можновладцям.

"Люди повинні знати, що будь-який чиновник, починаючи від президента, є слугою, обраним народом. Народ найняв його, платить йому, утримує його для того, щоб він служив цього народу. І, якщо той (чи та) цього не робить, народ має право відсторонити його від посади. Якщо він сам не хоче цього зробити", - сказав він.

Екс-президент вважає, що в переддень Дня незалежності саме час переглянути контингент українських чиновників і "вимести мотлох".

"Як правило, кожна родина в будинку наводить порядок перед святом. У нас свято 24 серпня - часу не вистачить, щоб навести порядок. Але принципово важливо мітлою вимести з хати весь непотріб, який тільки є, і почати жити відповідально. Повинен бути контроль і сила тиску (так, демократична, але сила тиску!) На будь-якого чиновника. Це – головне", - підсумував співрозмовник.

Раніше повідомлялося, що Кравчук переконаний, що більш грамотна організація взаємовідносин з Росією дозволила б уникнути конфлікту, кровопролиття і численних втрат.